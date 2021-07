Peyvəndlə bağlı həqiqət canlı yayımda AÇIQLANDI: Hamı bilsin ki...

“ABŞ-da koronavirusun Delta növünə yoluxanların əksəriyyəti peyvənd olmayan şəxslərdir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ prezidentinin Səhiyyə məsələləri üzrə Baş məsləhətçisi, Milli Sağlamlıq İnstitutunun Yoluxucu Xəstəliklər Mərkəzinin direktoru Entoni Fauçi belə açıqlama verib. CNN televiziyasının canlı efirində danışan Fauçi bildirib ki, Delta növü ilə bağlı yoluxma sayı vəziyyətin yaxşı olmadığını göstərir.

Onun sözlərinə görə, peyvənd olunan şəxslər də ehtiyatı əldən verməməli, tələblərə əmək etməlidir.

