ABŞ-ın keçmiş admiralı Ceyms Stavridis və jurnalist Elliot Akkermanın qələmə aldığı kitab böyük rezonans doğurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, "2034: A Novel of the Next World War" adlı kitabda 3-cü dünya müharibəsinin başlayacağı tarix barədə açıqlama verilib. Müəlliflər qeyd edir ki, 3-cü düyna müharibəsi 2034-cü ildə ABŞ-ın hərbi gəmilərinin Çin dənizinə girməsi ilə başlayacaq.

Bildirilir ki, gələcək müharibələrin taleyini pilotsuz uçuş aparatları həll edəcək.