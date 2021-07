Türkiyənin Qazientep şəhərində qayıq hissələrinin saxlanıldığı depoda güclü yanğın baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yanğın zamanı ara-sıra partlayış səsləri də eşidilir. Dərhal əraziyə gələn xilasedicilər yaxınlıqda yaşayan sakinləri təxliyə edib. Yanğınsöndürənlər alovun qarşısını almaq üçün mübarizə aparır. Fəsadlar barədə məlumat yoxdur.

Hadisənin səbəbləri araşdırılır.

