Özbəkistan Latın əlifbasına keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mənbələri məlumat yayıb. Məlumata görə, konstitusiyada lazım olan dəyişiliklər edilib. Özbəkistan bundan sonra türkcə hərflərin də yer aldığı Latın əlifbasından istifadə edəcək.

Qeyd edək ki, Özbəkistanda bu günə qədər rəsmi formada Kiril əlifbasından istifadə edirdi.

