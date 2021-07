Yaponiya Rusiyaya nota verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb Rusiyanın Baş naziri Mixail Mişustinin mübahisəli Kuril adalarına səfər etməsidir. Məlumata görə, nota Rusiyanın Tokiodakı səfirinə təqdim edilib. Rusiya da buna oxşar şəkildə cavab verib.

