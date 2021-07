İyulun 14-15-də Belçikanın cənub rayonlarında baş vermiş daşqınlarda ölənlərin sayı artaraq 41 nəfər olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Valloniya əyalətinin rəhbəri Elio di Rupo məlumat verib. Daha 2 nəfərin isə axtarışları davam etdirilir.

Qeyd edək ki, daşqınlar Namyur və Dinant şəhərlərinə ciddi maddi ziyan vurub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.