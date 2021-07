Microsoft şirkətinin qurucusu Bill Geytsin bir neçə gün əvvəl Bodrumda gizli şəkildə istirahət etdiyi məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bahalı qayığı ilə Bodruma gələn, iş adamı burada lüks restoranların birində dostları ilə birgə yemək yeyib. Məlumata görə, onlar bu yemək üçün 80 min lirə hesab ödəyib.

Məlumata görə, Bill Geyts olduqca əyləncəli gün keçirib və buradakı rahatlıqdan yaxşı mənada təəccüblənib.

