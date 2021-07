Tesla Motors şirkətinin icraçı direktoru İlon Mask Apple şirkətini tənqid edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, Tesla Motors texnologiyasını digər şirkətlərlə paylaşır. O iddia edib ki, Apple sanki divarlarla əhatələnmiş şirkətdir.

İş adamı bildirib ki, Apple şirkətinin elektrik mühərrikli avtomobil istehsal etmək planları onu narahat etmir.

