İstanbulda yaşayan Kadir Alkan adlı bərbər fəaliyyəti ilə diqqət çəkir.

Metbuat.az xəbər verir ki, o müştərilərin saçını kəsməzdən əvvəl texnologiyanın köməyi ilə nəticəni onlara nümayiş etdirir. Bəzi müştərilər saçını kəsməzdən əvvəl nəticəni görəndə duyğulanır.

Qeyd edək ki, Alkan iki universitet bitirib. Lakin o babalarının peşəsini davam etdirməyi seçib.

