Dünyada 4 milyarda yaxın doza koronavirus peyvəndi tətbiq edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə koronavirus peyvəndinə dair məlumatların qeyd olunduğu rəsmi səhifədə məlumat verilib. 1 milyard 580 milyon doza peyvənd tətbiq edən Çin birinci sırada yer alıb. 446 milyon 160 min doza ilə Hindistan ikinci, 342 milyon 610 min doza peyənd tətbiq edən ABŞ isə 3-cü sırada qərarlaşıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.