Altpaltarı görünən qadını kameraya çəkib təhqir etdi - VİDEO

Türkiyənin İzmir şəhərindəki Çeşmə şossesində motosiklet idarə edən qadının alt paltarlarının göründüyünü görən bir vətəndaş həmin anları lentə alıb, sosial media hesabında paylaşıb.

Metbuat.az Türkiyə KİV-inə istinadən xəbər verir ki, paylaşılan görüntülərdə qadının təhqir olunması sosial mediada böyük reaksiyaya səbəb olub. Kadrları izləyən sosial media istifadəçiləri "Videoya çəkməkdənsə bu barədə qadına məlumat verərdin, görünür ki, qadının paltarının vəziyyətindən xəbəri yoxdur", "Çəkib ifşa etmək nə deməkdir, budur ayıb örtməyiniz" - deyə şərhlər yazıblar.

Sözügedən görüntüləri təqdim edirik.

