Tailandda bir şəhər meymunların basqınına məruz qalıb.

Metbuat.az-ın xarici KİV-ə istinadən məlumatına görə, Lopburi şəhərində meymunlar küçələri və yaşayış yerlərini işğal edib.



Məlumatda bildirilir ki, küçələrə qida axtarmaq üçün gələn meymun dəstələri arasında dava da düşüb. Meymunlar artıq binaları da ələ keçiriblər. Onlar insanları evlərini tərk etməyə məcbur edirlər.

