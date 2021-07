Türkiyənin Manavgat rayonunda davam edən yanğınları söndürmək üçün Rusiya da dəstək göndərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bölgədə olan 3 BE-200 rus təyyarəsi yanğınların söndürülməsinə cəlb edilib. Bu barədə Türkiyənin Ankaradakı səfirliyi məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, yanğınlar nəzarət altına alınıb. Hadisə zamanı 4 nəfər həyatını itirib. Yaralılar var.

Anar Türkeş / Metbuat.az

