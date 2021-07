Malaziyada koronavirus pandemiyası ilə bağlı elan edilən fövqəladə vəziyyətin ləğv edilməsi ölkədə gərginliyə yol açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb qərarın ölkə kralı Abdullah Şahla məsləhətləşmədən qəbul edilməsidir. Məlumata görə, qərarı Baş nazir Yasin Muhyiddin qəbul edib. Müxalifət və bəzi dairələr hökuməti istefa verməyə çağırıb.

