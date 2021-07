Türk polisinə təslim oldu: Qruplaşma lideri barədə ŞOK FAKTI AÇDI

FETÖ terrorçularının ünsiyyət vasitəsi olan Bylock proqramının lisenziyasının sahibi David Keynesin ifadəsi üzə çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun ifadəsinə görə, FETÖ terror təşkilatının lideri Fətullah Gülən şizofreniya xəstəsidir. O bildirib ki, sosial media proqramı terrorçular tərəfindən inkişaf etdirilərək, ünsiyyət vasitəsinə çevirilib. David proqramın 500 min nəfər tərəfindən yükləndiyini ifadə edib. O, özünü bu işdə günahsız sayıb və proqramın terrorçular tərəfindən istifadə olunduğundan gec xəbərdar olduğunu bildirib.

Qeyd edək ki, David iki ay əvvəl türk polisinə təslim olub.

