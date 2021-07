Türkiyədən Ermənistana XƏBƏRDARLIQ: Azərbaycanın YANINDAYIQ / VİDEO

Türkiyənin Müdafiə Nazirliyi Qarabağdakı son vəziyyətlə bağlı açıqlama yayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, açıqlamaya görə, işğaldan azad olunmuş torpaqlarda Azərbaycan ordusuna dəstək məqsədilə həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində 344409 kvadrat metr ərazi minalardan təmizlənib. Açıqlamada bildirilir ki, birgə hərbi təlimlər göstərir ki, Azərbaycan ordusu qarşıya qoyulan istənilən tapşırığın öhdəsindən gələ bilər.

Türkiyə Müdafiə Nazirliyi Ermənistanın dövlət sərhədində təxribatlarını pisləyərək, Azərbaycanın yanında olduğunu bəyan edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.