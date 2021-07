S-500 müdafiə sistemləri 2022-ci ilin ilk yarısında Rusiya ordusunun istifadəsinə veriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə, ilk mərhələdə orduya 10 müdafiə sistemi təslim ediləcək.

