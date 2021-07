Türkiyənin daha bir turizm bölgəsində- Bodrumda yanğın başlayıb

Metbuat.az xəbər verir ki, Bodrumda baş verən yanğın qısa müddətdə yayılaraq bəzi yaşayış yerləri və otelləri təhlükədə qoyduğu üçün əhalinin və turistlərin köçürülməsi başlanıb.

Qeyd edək ki, ölkənin bir çox yerində baş verən yanğınla əlaqədar böyük miqyaslı araşdırma başlandığı bildirilib.

