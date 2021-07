Almaniya Azərbaycan-Ermənistan sərhədində atəşkəslə bağlı çağırış edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Almaniya Xarici İşlər Nazirliyinin Şərqi Avropa, Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə direktoru, kansler köməkçisi Matias Ludenberq Twitter səhifəsində yazıb.

O, sərhəddə gərginliyin yenidən başlamasının dərin narahatlıq yaratdığını qeyd edib və tərəfləri atəşkəsi bərpa etməyə çağırıb.



