İçki mağazasında yenot tapıldı - VİDEO

Rusiyanın Krasnodar vilayətində içki mağazasının müdiriyyəti, Kuban markalı şərab qutusunda yenot tapıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ria Novosti məlumat verib. Xəbərdə deyilir ki, Krasnodar şəhər FHN xilasediciləri alkoqollu içkilər mağazasına gizlicə girən bir yenotu şərab qutusundan xilas ediblər. Daha sonra yenot meşə sahəsində sərbəst buraxılıb. Görüntülərdən hiss olunur ki, yenot "dəvətsiz qonaqlar"ın onu xilas edib təbiətə buraxmasından heç də məmnun deyil. Həmin görüntüləri təqdim edirik:

