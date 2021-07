İngiltərənin Kent vilayətindəki sənaye bölgəsində kimyəvi sızıntı səbəbilə 15 nəfər yaralanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib. Ərazi mühasirəyə alınıb. Hadisənin səbəbləri araşdırılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.