İsrailə məxsus ticarət gəmisi Oman sahillərində hücuma məruz qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Böyük Britaniyanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Hücumun hansı qüvvələr tərəfindən təşkil olunduğu və fəsadlar barədə məlumat yoxdur.

