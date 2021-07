Şimali Koreya lideri Kim Çen In orduya “hazır” olmaq əmrini verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb gələn ay ABŞ və Cənubi Koreya ordularının birgə hərbi təlimlərə hazırlaşmasıdır. Bildirilir ki, Kim Çen In orduya xoşagəlməz hadisələrə hazırlıqlı olmasını tapşırıb.

Qeyd edək ki, 24-27 avqust tarixlərində ABŞ və Cənubi Koreya orduları regionda birgə təlimlər keçirəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.