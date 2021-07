Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğan Türkiyədə meşə yanğınlarının baş verdiyi əraziyə gedəcək.

Metbuat.az TRT Haber-ə istinadən xəbər verir ki, daxili işlər naziri Süleyman Soylu Antalyanın Manavqat bölgəsinə səfər edib və səfər zamanı Ərdoğan vətəndaşlara telefonla müraciət edib. Müraciətdə prezident sabah yanğının baş verdiyi ərazilərə gedəcəyini bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.