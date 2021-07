Məşhur aktirsa və dublyajçı Nedret Güvenç 90 yaşında həyatını itirib.

Xəbəri sosial media hesabından Nedim Saban çatdırıb. "Yangın acılarımız artdı" sözlərini yazıb.(milli.az)

