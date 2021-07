Türkiyədə yanğınsöndürənlər alovlar arasında qaldılar - ANBAAN VİDEO

Türkiyədə meşə yanğınları zamanı çəkilmiş görüntülər yanğınsöndürmə briqadalarının necə ağır şəraitdə xidmət etdiyini nümayiş etdirib.

Görüntülər Türkiyənin Muğla şəhərində çəkilib.

Görüntlərdə yanğınsöndürmə briqadasının əməkdaşlarının yanğın baş verən ərazidə qalan maşınla bağlı danışıqları əks olunub. Videonu çəkən şəxs avtomobili təhlükəli ərazidən çıxarmağa çağırır, lakin əməkdaşlar bunun mümkün olmadığını qeyd edir.

Videoda daha sonra yanğının anidən yolun digər tərəfinə keçməsi müşahidə olunur.

