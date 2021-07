Alimlər açıqladı: Pandemiyanın qarşısını almaq üçün vaksinasiya kifayət etmir

Dünyada pandemiyanı dayandırmaq üçün təkcə vaksinasiya kifayət etmir, həmçinin maska taxmaq və sosial məsafə gözləmək lazımdır.

Bu barədə "Nature Scientific Reports” elmi jurnalında dərc olunan məqalədə qeyd olunub.

Alimlərin fikrincə bu tədbirlər ümumilikdə infeksiyanın yayılmasının qarşısını alacaq. Bundan əlavə görülən tədbirlər nəticəsində virusun mutasiyasına icazə verilməyəcək. Bunun üçün isə mümkün qədər tez müddətdə demək olar ki, dünyadakı bütün insanlar vaksinasiyadan keçməlidir.

Bununla belə qeyd olunub ki, vaksinasiyanın sürətlə getməsi peyvəndə davamlı ştamların yaranması ehtimalını olduqca azaldıb.

