İsrail, avqustun 1-də gecə yarısı istifadə müddəti bitən 80 min ədəd COVID-19 əleyhinə vaksini məhv etmək niyyətindədir.

İsrail Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə, “Pfizer-BioNTech” tərəfindən hazırlanan vaksinlərin təxmini dəyəri 6 milyon şekeldir (1,8 milyon ABŞ dolları).

Bildirilib ki, İsrail dövləti, məhsulun son istifadə tarixlərini nəzərə alaraq peyvənd ehtiyatlarına nəzarət edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.