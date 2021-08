Dünyanın bu bölgələri alovlara bürünüb - SİYAHI

ABŞ Milli Kosmik və Aviasiya Agentliyi (NASA) son zamanlarda dünyada ortaya çıxan yanğınların müşahidə etmək məqsədilə "FİRMS"adlı sistem yaradıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sistemdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Minnesota əyalətindən tutmuş Sibirdəki meşə yanğınlarına qədər olan məlumatlar paylaşılır.

"FİRMS"dəki məlumatlara əsasən, hazırda yanğınların olduğu ərazilər bunlardır:

Bundan başqa yanğınların Rusiyanın Sibir bölgəsində və Avstraliya sahillərində də gücləndiyi bildirilir. Türkiyəyə gəldikdə isə alovlar Antalya, Adana, Mersin, Muğla, Osmaniye və Kayseridə hələ də davam edir.

Dünyadakı yanğınların baş verdiyi əraziləri aşağıdakı linkdən izləyə bilərsiniz:

https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#t:adv;d:...



Gülər Seymurqızı

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.