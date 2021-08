Əfqanıstanda Taliban təşkilatı böyük şəhərlər istiqamətində irəliləməyə davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Herat, Ləşkərgah və Qəndəhar şəhərlərinin bir hissəsi artıq ələ keçirilib. Məlumata görə, Herat vilayətinin sadəcə 1 rayonu ordunun nəzarətindədir.

Qeyd edək ki, ABŞ və NATO ordusunun Əfqanıstandan çəkilməyə başlamasından sonra Taliban hücumlarını artırıb.

