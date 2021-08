ABŞ-ın Milli Allergiya və İnfeksiya Xəstəlikləri İnstitunun direktoru Antonu Fauci əhaliyə xəbərdarlıq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, Delta variantının yayılması ilə vəziyyət daha da pisləşəcək. Peyvənd olmayan vətəndaşlara səslənən direktor bildirib ki, onlar virusun yayılmasında əsas mənbədir. Onun sözlərinə görə, hazırda virusa ağır formada yoluxanların 99 faizi peyvənd olmayan insanlardır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.