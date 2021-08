Türkiyədən sonra Yunanıstan və İtaliyada da şiddətli yanğınlar müşahidə olunur.

Metbuat.az xəbər verir ki, Yunanıstanın qərbində baş verən yanğın təhlükəsi ilə bağlı 5 kənd boşaldılıb. 8 nəfər xəsarət alıb. Hələlik alovu nəzarət altına almaq mümkün olmayıb. İtaliyanın isə cənub bölgələrində meşə yanğınları davam edir.

Təbii fəlakət əsasən Siciliya adasında fəsadlar törədib. Bölgədə 800-ə yaxın yanğın ocağı var.

