2000-ci illərə damğa vuran 10 unudulmaz FOTO

Dönüb keçmişə nəzər yetirdiyimizdə təəssüf ki, gün keçdikcə dünyada baş verən hadisələrin heç də ürəkaçan olmadığını görürük. Hələ sadəcə 21 ilini yaşadığımız yeni erada gerçəkləşən olaylar həyat tərzimizi, baxış bucağımızı və bir çox hallarda elə bizləri dəyişməyə kifayət etmişdir.

Metbuat.az bu gün oxucalara 2000-ci illərdə çəkilən bəzi unudulmaz hadisələrdən fotoları təqdim edir:

Dünya yeni minilliyi salamlayır. (2000)



Prezident Buş ikinci təyyarənin Əkiz Qüllələrə çırpılması xəbərini alır. Bu zaman Buş Floridada bir məktəbdə uşaqlara kitab oxuyurdu. (2001)

Hindistan və İndoneziyada 200 mindən çox insanın ölümünə səbəb olan sunami fəlakəti (2004)

Ukraynada bir qadın Narıncı İnqilab zamanı polis qalxanlarına qərənfil düzür. (2004)

Bu foto “Facebook”un Mark Zuckerberg və Dustin Moscovitz tərəfindən qurulmasından sonra çəkilib.(2004)

Dünyanın ilk qismən üz nəqli edilən şəxsi - Isabelle Dinoire. (2005)

2008-ci il böhranını çox dərindən hiss edən “Wall Street” işçisi (2008)

Amerikanın ilk qaradərili prezidenti Barak Obamanın seçkilərdə qalib gəldiyi an. (2008)

Barack Obama və kabinetinin digər üzvləri Usama Bin Ladenin öldürülməsi ilə nəticələnən əməliyyatı izləyirlər. (2011)

Bu əsrin ən maraqlı hadisələrindən biri də 100 ildən sonra Yaxın Şərqdə qarın yağması oldu. (2012)



