FOX tv-nin jurnalisti Fulya Öztürk yanğın bölgəsində gözlənilməz hadisə ilə üzləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisənin baş verdiyi bölgədən xəbər verən Fulyaya, yerli sakin əsası ilə toxunub. Yaşlı şəxsin məqsədi sadəcə jurnalistin diqqətini cəlb etmək olub.

Təcrübəli jurnalist özünü itirməyib və dərhal yaşlı şəxslə dil tapıb.

