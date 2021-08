Qırğızıstanın qurucu prezidenti Askar Akayev 16 ildən sonra vətəninə qayıdıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlumata görə, o, Milli Təhlükəsizlik komitəsinin binasına aparılıb. Keçmiş dövlət başçısı Kumtor qızıl mədəni ilə bağlı araşdırma çərçivəsində dindiriləcək.

Qeyd edək ki, 2005-ci ildə etirazlar zamanı Akayev ölkəni tərk edərək, Rusiyaya sığınmışdı.

