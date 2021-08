“Türkiyə İsrailin yanğınlarla bağlı təklifini rədd etməyib”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İsrailin Xarici İşlər Nazirliyindən açıqlama verilib. Açıqlamada həmçinin təbii fəlakətin fəsadları ilə bağlı Türkiyəyə başsağlığı verilib.

Qeyd edək ki, İsrailin Türkiyəyə yanğınlarla bağlı kömək təklif etdiyi və rədd cavabı aldığı irəli sürülüb.

