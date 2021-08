İstanbulda yoldan keçən qadınların gizlicə fotolarını çəkən şəxs piyadaların hücumuna məruz qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qadınların fotolarını çəkdiyini fərq edən türkiyəli, şübhəlinin telefonuna baxanda gümanında yanılmadığının şahidi olub. Şübhəlinin əməli sübut ediləndən sonra o döyülüb. Onun əcnəbi olduğu deyilir.

