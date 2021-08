Türkiyənin daha bir bölgəsində meşə yanğını başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Balıkesirin Savaştəpə rayonunda meşədə bilinməyən səbəbdən yanğın çıxıb.

Hadisə yerinə xeyli sayda yanğınsöndürən göndərilib.

