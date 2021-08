Türkiyənin Səhiyyə naziri Fahreddin Koca "twitter” hesabında paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, səhiyyə naziri koronavirusdan əziyyət çəkən pasient Nuretdin Karabükü paylaşaraq əhaliyə çağırış edib və ən tez müddətdə vaksin vurdurmanın labüd olduğunu bildirib.

Qeyd edək ki, reanimasiyada olan Nuretdin Karabük videoda cəmiyyətə müraciət edib: "Hər dəfə xəbərdarlığa baxmayaraq, vaksin vurdurmadım. Əgər vurdursaydım, indi evimdə rahat oturardım.”

