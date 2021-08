Artıq 8 gündür ki, Türkiyəni cənginə alan meşə yanğınları davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, yanğınlar zamanı bütün canlı aləm tələf olmaqdadır.

Sosial şəbəkələrdə zaman-zaman yayılan görüntülərdə yanğın içərisində qalan heyvanların fəryad səsi əks olunmaqdadır.

Yayılan son belə video kədərli anlar yaradıb.

