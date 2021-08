Banqladeşdə toyda bədbəxt hadisə yaşanıb.

Metbuat.az xarici KİV-nə istinadən xəbər verir ki, qonaqlar toydan sonrakı mərasimə qatılmaq üçün qayıqla digər kəndə getmək istəyərkən qəfil yağış yağıb. Bu zaman onları ildırım vurub. Hadisə nəticəsində 11-si kişi, 5 qadın olmaqla 16 nəfər həlak olub, 6 nəfər yaralanıb. Fəlakətin baş verdiyi anda 7 nəfər huşunu itirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.