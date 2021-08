İstanbulun Beykoz rayonunda meşə yanğınları başlayıb.



Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, hadisə yerinə dərhal yanğınsöndürənlər cəlb edilib. Yanğın qısa zamanda söndürülüb.

Yanğının hansı səbəbdən baş verdiyi araşdırılır.

Xatırladaq ki, 8 gündür ki, Türkiyənin müxtəlif bölgələrində meşə yanğınları başlayıb. 28 iyuldan bu yana 39 əyalətdə, 174 meşə yanğını əmələ gəlib. Bu yanğınlardan 160 -ı nəzarət altına alınıb.

