Bill Qeyts ETİRAF ETDİ: Boşanmağına səbəb BU KİŞİ olub - "Kaş ona kredit verməyəydim" / FOTO

Bill Qeyts həyat yoldaşı ilə boşanma prosesi və səbəbi haqqında açıqlamalar verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu proseslərin çətin olduğunu vurğulayan Qeyts, "Bu bir düşünmə dövrüdür, amma bir nöqtədə həyatımda irəliyə getmək məcburiyyətindəyəm" deyib. Cütlük, "Bill & Melinda Gates" vəqfi vasitəsi ilə son illər vaxtlarının çoxunu qlobal sağlamlıq problemlərinə həsr ediblər. Boşandıqdan sonra, cütlüyünün birlikdə çalışıb-çalışmayacağını görmək üçün 2 illik sınaq müddətində olduqlarını deyən Qeyts əks təqdirdə Melinda Qeytsə maaş veriləcəyini və həmsədr vəzifəsindən istefa verəcəyini bildirib.

"Yaxşı olardı ki, Melinda bu əlaqələrə isti münasibət göstərsin. Melinda, təməlin daha yaxşı olmasına kömək edən inanılmaz güclərə malikdir" deyib.

Müsahibədə, Qeyts, keçmiş həyat yoldaşının insan alveri səbəbiylə mühakimə olunan və sonra kamerasında intihar edən milyarder "Jeffrey Epstein" ilə əlaqələri səbəbiylə boşandığı iddialarına da cavab verib.

"Onunla vaxt keçirmək və ona kredit vermək böyük bir səhv idi" Qeyts belə deyib.

