Hazırda Bakının Heydər Əliyev prospekti - Hava limanı yolunun Bülbülə döngəsi adlanan hissəsində hər iki istiqamətdə nəqliyyat vasitələrinin hərəkətində sıxlıq müşahidə edilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Bakı Nəqliyyat Agentliyi məlumat yayıb.

Məlumata görə, sıxlığa səbəb qeyd olunan ərazidə (Böyük Şor yol qovşağı istiqamətində) yol nəqliyyat hadisəsinin baş verməsidir.

