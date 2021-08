Ukrayna və NATO təlimlər keçirir - Qara dənizdə...

Ukraynada NATO ölkələri və Ukraynanın iştirakı ilə Dive-2021 beynəlxalq hərbi təlimləri başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Hərbi Dəniz Qüvvələri (Dəniz Qüvvələri) məlumat yayıb .

Təlimlər Qara dənizdə keçirilir. Bu təlimlərdə Ukraynadan başqa, Şimali Atlantika Alyansının üzvləri - ABŞ, Bolqarıstan, Rumıniya da iştirak edir. Təlimlərə Gürcüstan və Azərbaycan hərbçiləri də cəlb olunub. Qeyd olunur ki, təlimlər zamanı hərbçilər su altında hərəkətlərini sinxronizasiya etməyi öyrənəcəklər.

Xüsusilə, hərbçilər 30 metrdən çox dərinliyə qoşa dalış enişləri zamanı oksigen çatışmazlığı baş verdiyi halda ilk yardım barədə məlumat alıb, sualtı mina təmizlənməsi üçün təlim əməliyyatları keçirəcəklər.

