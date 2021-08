Ermənistanda sabiq deputatı və siyasətçi Zaruhi Postancyanın ərinin avtomobili partladılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, maşının ön hissəsi tama sıradan çıxıb. Hadisənin kim tərəfindən törədilməsi və səbəbi bəlli deyil. Faktla bağlı araşdırma aparılır. (Olke.az)

