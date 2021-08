Türkiyənin Antalya şəhərində meşə yanğınlarında böyük zərər görmüş Manavqatın dronla çəkilişindən görüntülər yayılıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, videonu “Ruptly” hazırlayıb:

Qeyd edək ki, 9 gündür Türkiyədə şiddətli meşə yanğınları baş verir. 192 yanğından 180-i söndürülüb. 5 bölgədə 12 yanğın hələ də davam edir.

