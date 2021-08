ABŞ-ın Şimali Karolina ştatında balıqçı maraqlı mənzərə ilə qarşılaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, qarmaq ilə tutduğu balığın ağzını açanda təəccüblənib. Yerli sakin balığın ağzında çox sayda dişin olduğunu müşahidə edib. 9 kiloqram çəkisi olan balığın növü barədə məlumat yoxdur. Bəziləri şəkilin fotoşop olduğunu irəli sürür.

