İsrailin işğalı altında olan Livana məxsus Şeba bölgəsinə çox sayda raket zərbəsi endirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Hizbullah təşkilatı açıqlama yayıb. Bildirilib ki, İsrailin hava hücumuna cavab olaraq, Şeba bölgəsi bombalanıb. Mərmilər Livan ərazisindən atılıb. Fəsadlar barədə məlumat yoxdur.

