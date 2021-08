İngiltərənin evlilik proqramı olan “Love İsland”ın son bölümündə qalmaqallı görüntülər efirə verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, son bölümün yayımı zamanı iştirakçılardan birinin paltarsız görüntüləri yayımlanıb. Həmişə bu tip görüntüləri blur edərək efirə verən təşkilatçıların bu dəfə niyə belə addım atdığı məlum deyil.

Hadisənin təşkilatçıların diqqətsizliyi üzündən baş verə biləcəyi ehtimal edilir.

